Вместо того, чтобы просто отварить макароны с сосисками, сделайте полноценную сытную и очень вкусную пасту. Соедините макароны со сливочным соусом и сыром. Обязательно в конце добавьте свежую зелень.

Идея приготовления вкусных макарон в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

макароны (любые твердый сортов) – 200 г

томатная паста – 1 ст.л.

лук – 1 шт. небольшой

чеснок – 1 крупный зубчик

сахар – 1/2 ч.л.

соль – по вкусу

итальянские травы – 1 ч.л.

черный перец – 1/3 ч.л.

сливки – 250 мл (от 15 % жирности)

сыр – 50 г

зелень – по вкусу небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Макароны отварить до готовности в подсоленной воде.

2. Лук нарезать небольшими кубиками, натереть на крупную терку сыр.

3. На растительном и сливочном масле обжарить лук до прозрачного цвета, добавить чеснок и перемешать. Через минуту добавить томатную пасту, соль и сахар, перемешать и обжаривать 2-3 минуты.

4. Далее добавить специи, воду из макарон, сливки и, помешивая, варить на небольшом огне до загустения соуса.

5. С макарон слить воду, добавить сыр, перемешивать 1 минуту на маленьком огне.

6. Затем добавить зелень по вкусу.

