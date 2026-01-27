Не просто отварные: как вкусно приготовить макароны, чтобы ели все
Вместо того, чтобы просто отварить макароны с сосисками, сделайте полноценную сытную и очень вкусную пасту. Соедините макароны со сливочным соусом и сыром. Обязательно в конце добавьте свежую зелень.
Идея приготовления вкусных макарон в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны (любые твердый сортов) – 200 г
- томатная паста – 1 ст.л.
- лук – 1 шт. небольшой
- чеснок – 1 крупный зубчик
- сахар – 1/2 ч.л.
- соль – по вкусу
- итальянские травы – 1 ч.л.
- черный перец – 1/3 ч.л.
- сливки – 250 мл (от 15 % жирности)
- сыр – 50 г
- зелень – по вкусу небольшой пучок
Способ приготовления:
1. Макароны отварить до готовности в подсоленной воде.
2. Лук нарезать небольшими кубиками, натереть на крупную терку сыр.
3. На растительном и сливочном масле обжарить лук до прозрачного цвета, добавить чеснок и перемешать. Через минуту добавить томатную пасту, соль и сахар, перемешать и обжаривать 2-3 минуты.
4. Далее добавить специи, воду из макарон, сливки и, помешивая, варить на небольшом огне до загустения соуса.
5. С макарон слить воду, добавить сыр, перемешивать 1 минуту на маленьком огне.
6. Затем добавить зелень по вкусу.
