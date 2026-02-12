Все рецепты
Не "Шуба": самый вкусный салат из сельди за 10 минут, который захочется есть каждый день
Сельдь – очень ценный продукт, который является лучшим источников омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно вкусные салаты, закуски, форшмак и есть просто с хлебом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, картофеля и с горошком.
Ингредиенты:
- сельдь 1 шт.
- картофель отварной 2 шт.
- огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)
- синий лук 1 шт. маринованный
- консервированный горошек 1 б.
- горчица зернистая 2 ч.л
- масло 3 ст. л
- зелень (у меня укроп и петрушка)
- маринованный лук
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты, добавьте маринованный лук и горошек.
2. Смешайте горчицу, масло, специи, полейте слаат и перемешайте.
