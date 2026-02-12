Не "Шуба": самый вкусный салат из сельди за 10 минут, который захочется есть каждый день

Рецепт салата

Сельдь – очень ценный продукт, который является лучшим источников омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно вкусные салаты, закуски, форшмак и есть просто с хлебом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, картофеля и с горошком. 

Ингредиенты:

  • сельдь 1 шт.
  • картофель отварной 2 шт.
  • огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)
  • синий лук 1 шт. маринованный
  • консервированный горошек 1 б.
  • горчица зернистая 2 ч.л
  • масло 3 ст. л
  • зелень (у меня укроп и петрушка)
  • маринованный лук

Способ приготовления: 

1. Порежьте все ингредиенты, добавьте маринованный лук и горошек.

2. Смешайте горчицу, масло, специи, полейте слаат и перемешайте.

