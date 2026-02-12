Сельдь – очень ценный продукт, который является лучшим источников омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно вкусные салаты, закуски, форшмак и есть просто с хлебом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, картофеля и с горошком.

Ингредиенты:

сельдь 1 шт.

картофель отварной 2 шт.

огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)

синий лук 1 шт. маринованный

консервированный горошек 1 б.

горчица зернистая 2 ч.л

масло 3 ст. л

зелень (у меня укроп и петрушка)

маринованный лук

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты, добавьте маринованный лук и горошек.

2. Смешайте горчицу, масло, специи, полейте слаат и перемешайте.

