Нежный крем-сыр из одного ингредиента: лучший рецепт
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Крем-сыр – незаменимый продукт при приготовлении вкусных закусок, а также десертов. Стоит отметить, что приготовить его можно в домашних условиях, всего лишь из кефира.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного крем-сыра из замороженного кефира.
Ингредиенты:
- кефир – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Заморозьте кефир.
2. Разморозьте и сыр готов.