Нежный крем-сыр из одного ингредиента: лучший рецепт

Крем-сыр – незаменимый продукт при приготовлении вкусных закусок, а также десертов. Стоит отметить, что приготовить его можно в домашних условиях, всего лишь из кефира.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного крем-сыра из замороженного кефира.

Ингредиенты:

кефир – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Заморозьте кефир.

2. Разморозьте и сыр готов.