Нежный крем-сыр из одного ингредиента: лучший рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
624
Как сделать крем-сыр
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Крем-сыр – незаменимый продукт при приготовлении вкусных закусок, а также десертов. Стоит отметить, что приготовить его можно в домашних условиях, всего лишь из кефира.

Как приготовить крем-сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного крем-сыра из замороженного кефира. 

Ингредиенты:

  • кефир – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Заморозьте кефир.

Замороженный кефир

2. Разморозьте и сыр готов.

Готовый крем-сыр
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