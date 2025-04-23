Макароны варить умеют все, но не всегда изделия получаются такими, как хочется. Зачастую после приготовления они слипаются, становятся мягкими или даже разваливаются. Это портит не только вкус, но и внешний вид блюда. На самом деле, избежать неприятностей очень просто.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет несколько важных правил, чтобы макароны получились действительно вкусными. У вас наконец-то не будет проблем с этим простым продуктом.

Что делать нельзя

1. Варить в небольшом количестве воды. Макароны нужно варить в большом количестве воды – на 100 г макарон требуется не менее 1 литра воды. Иначе они слипнутся, потому что крахмал, выходящий из теста, не растворится, а превратит воду в клейкую массу.

2. Бросать в холодную или теплую воду. Вода обязательно должна закипеть. Если бросить макароны раньше, они слипнутся еще до того, как начнут вариться.

3. Не перемешивать сразу. Как только вы забросили макароны в воду – сразу перемешайте. И еще несколько раз во время варки. Иначе они слипнутся или прилипнут ко дну кастрюли.

Полезные советы:

Используйте кастрюлю с высокими бортиками, чтобы вода не изливалась.

Солите воду, когда она уже закипела – соль тогда лучше растворится.

Не добавляйте масло – это только помешает соусу "придираться" к макаронам.

Готовьте макароны столько времени, сколько указано на упаковке – не больше.

Чтобы макароны не слипались и не разваливались, соблюдайте простые правила: много воды, только кипящая вода, обязательно перемешайте в начале. Это легко запомнить, и результат всегда будет вкусный.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: