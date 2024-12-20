Новогодние брускетты с зеленым кремом и икрой: как приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Новогодние брускетты с зеленым кремом и икрой: как приготовить

Праздничные брускетты можно готовить с любыми продуктами, это может быть хамон, колбаса, любой сыр, овощи, зелень. А также можно добавить фрукты и ягоды. 

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Вкусные закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт с крем-сыром, икрой и свежими огурцами. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 5-6 кусочков багета
  • 1 авокадо
  • 50 г крем-сыра
  • 1-2 веточки укропа
  • соль
  • 6 листочков шпината
  • огурец
  • икра дикого лосося

Способ приготовления:

1. В блендере перебейте зелень, авокадо, крем-сыр.

Ингредиенты для намазки

2. Хлеб поджарьте, смажьте намазкой, сверху выложите огурец и икру. 

Готовое блюдо

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