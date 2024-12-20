Видео дня
Новогодние брускетты с зеленым кремом и икрой: как приготовить
Праздничные брускетты можно готовить с любыми продуктами, это может быть хамон, колбаса, любой сыр, овощи, зелень. А также можно добавить фрукты и ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт с крем-сыром, икрой и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- 5-6 кусочков багета
- 1 авокадо
- 50 г крем-сыра
- 1-2 веточки укропа
- соль
- 6 листочков шпината
- огурец
- икра дикого лосося
Способ приготовления:
1. В блендере перебейте зелень, авокадо, крем-сыр.
2. Хлеб поджарьте, смажьте намазкой, сверху выложите огурец и икру.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: