Праздничные брускетты можно готовить с любыми продуктами, это может быть хамон, колбаса, любой сыр, овощи, зелень. А также можно добавить фрукты и ягоды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт с крем-сыром, икрой и свежими огурцами.

Ингредиенты:

5-6 кусочков багета

1 авокадо

50 г крем-сыра

1-2 веточки укропа

соль

6 листочков шпината

огурец

икра дикого лосося

Способ приготовления:

1. В блендере перебейте зелень, авокадо, крем-сыр.

2. Хлеб поджарьте, смажьте намазкой, сверху выложите огурец и икру.

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