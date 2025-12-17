Новогодние брускетты "Цезарь" за 10 минут: рецепт вкусной и легкой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
846
Новогодние брускетты 'Цезарь' за 10 минут: рецепт вкусной и легкой закуски

Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и быструю в приготовлении закуску для праздничного стола, идеальным блюдом будут брускетты с разными начинками. Очень вкусно будет с креветками, сыром, карамелизированной грушей, вялеными помидорами, зеленью, хамоном.

Новогодние брускетты "Цезарь" за 10 минут: рецепт вкусной и легкой закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт "Цезарь" с жареными креветками и сыром. 

Ингредиенты: 

  • багет
  • соус "Цезарь"
  • листья салата
  • креветки
  • помидоры черри
  • сыр пармезан

Способ приготовления: 

1. Подсушите в духовке порезанный багет.

Новогодние брускетты "Цезарь" за 10 минут: рецепт вкусной и легкой закуски

2. Обжарьте креветки с чесноком.

Новогодние брускетты "Цезарь" за 10 минут: рецепт вкусной и легкой закуски

3. Смажьте багет соусом, сверху зелень, помидор, креветки и присыпьте сыром.

Новогодние брускетты "Цезарь" за 10 минут: рецепт вкусной и легкой закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты