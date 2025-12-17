Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и быструю в приготовлении закуску для праздничного стола, идеальным блюдом будут брускетты с разными начинками. Очень вкусно будет с креветками, сыром, карамелизированной грушей, вялеными помидорами, зеленью, хамоном.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт "Цезарь" с жареными креветками и сыром.

Ингредиенты:

багет

соус "Цезарь"

листья салата

креветки

помидоры черри

сыр пармезан

Способ приготовления:

1. Подсушите в духовке порезанный багет.

2. Обжарьте креветки с чесноком.

3. Смажьте багет соусом, сверху зелень, помидор, креветки и присыпьте сыром.

