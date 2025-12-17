Все рецепты
Новогодние брускетты "Цезарь" за 10 минут: рецепт вкусной и легкой закуски
Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и быструю в приготовлении закуску для праздничного стола, идеальным блюдом будут брускетты с разными начинками. Очень вкусно будет с креветками, сыром, карамелизированной грушей, вялеными помидорами, зеленью, хамоном.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт "Цезарь" с жареными креветками и сыром.
Ингредиенты:
- багет
- соус "Цезарь"
- листья салата
- креветки
- помидоры черри
- сыр пармезан
Способ приготовления:
1. Подсушите в духовке порезанный багет.
2. Обжарьте креветки с чесноком.
3. Смажьте багет соусом, сверху зелень, помидор, креветки и присыпьте сыром.
