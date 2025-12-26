Салат оливье – один из самых вкусных, легких и простых в приготовлении салатов. Готовить блюдо можно как с колбасой, так и с языком, филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого оливье, с языком и сыром.

Ингредиенты:

2 свиных отварных языка

2 вареных яйца

1/2 вареной моркови

2 мелкие луковицы, нарезка четвертинками (обжарить на растительном масле)

1 средний огурец маринованный

50 г. сыр моцарелла

3 ст.л. майонез

1 ч.л. дижонская горчица

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите язык и овощи, порежьте.

2. Лук замаринуйте, огурцы порежьте кубиком.

3. Смешайте все овощи, добавьте сыр, добавьте майонез и перемешайте.

При подаче зеленый лук при подаче!

