Новогодний оливье без колбасы: рассказываем, чем заманить главный ингредиент
Салат оливье – один из самых вкусных, легких и простых в приготовлении салатов. Готовить блюдо можно как с колбасой, так и с языком, филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого оливье, с языком и сыром.
Ингредиенты:
- 2 свиных отварных языка
- 2 вареных яйца
- 1/2 вареной моркови
- 2 мелкие луковицы, нарезка четвертинками (обжарить на растительном масле)
- 1 средний огурец маринованный
- 50 г. сыр моцарелла
- 3 ст.л. майонез
- 1 ч.л. дижонская горчица
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите язык и овощи, порежьте.
2. Лук замаринуйте, огурцы порежьте кубиком.
3. Смешайте все овощи, добавьте сыр, добавьте майонез и перемешайте.
При подаче зеленый лук при подаче!
