Новогодний оливье без колбасы: рассказываем, чем заманить главный ингредиент

Салат оливье – один из самых вкусных, легких и простых в приготовлении салатов. Готовить блюдо можно как с колбасой, так и с языком, филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого оливье, с языком и сыром. 

Ингредиенты: 

  • 2 свиных отварных языка
  • 2 вареных яйца
  • 1/2 вареной моркови
  • 2 мелкие луковицы, нарезка четвертинками (обжарить на растительном масле)
  • 1 средний огурец маринованный
  • 50 г. сыр моцарелла
  • 3 ст.л. майонез
  • 1 ч.л. дижонская горчица
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите язык и овощи, порежьте.

2. Лук замаринуйте, огурцы порежьте кубиком.

3. Смешайте все овощи, добавьте сыр, добавьте майонез и перемешайте.

При подаче зеленый лук при подаче!

