Очень ленивое мясо по-французски: делимся упрощенным рецептом очень вкусного блюда
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также котлет, салатов и намазок. Также его можно просто вкусно запечь с овощами, грибами, сыром, томатами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса по-французски с ананасами и майонезом.
Ингредиенты:
- куриное филе
- ананасы
- майонез
- тертый сыр
Способ приготовления:
1. Куриное филе порежьте и посолила, можете добавить любимые специи.
2. Застилаем форму пергаментом, раскладываем филе, смазываем щедро майонезом, раскладываем ананас, еще немного смазываем майонезом, посыпаем сверху тертым сыром.
3. Запекаем в разогретой до 180 С духовке 40 минут.
