Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также котлет, салатов и намазок. Также его можно просто вкусно запечь с овощами, грибами, сыром, томатами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса по-французски с ананасами и майонезом.

Ингредиенты:

куриное филе

ананасы

майонез

тертый сыр

Способ приготовления:

1. Куриное филе порежьте и посолила, можете добавить любимые специи.

2. Застилаем форму пергаментом, раскладываем филе, смазываем щедро майонезом, раскладываем ананас, еще немного смазываем майонезом, посыпаем сверху тертым сыром.

3. Запекаем в разогретой до 180 С духовке 40 минут.

