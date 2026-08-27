Одна сторона терки годами простаивает: как ею правильно пользоваться

Четырехгранная терка есть почти на каждой кухне, но одну из ее граней многие вообще не используют. Речь идет о поверхности с мелкими острыми шипами. На самом деле она нужна для очень мелкого натирания продуктов и может пригодиться при приготовлении различных блюд.

Редакция FoodOboz расскажет, для чего нужна сторона терки с шипами.

Сторона терки с шипами работает не так, как большие отверстия. Она не нарезает продукты полосками, а натирает их до состояния мелкой массы.

Чаще всего его можно использовать для таких продуктов:

Твёрдый сыр. Пармезан и другие твёрдые сыры после натирания получаются очень мелкими и лёгкими. Такую стружку удобно добавлять в пасту, супы и соусы.

Чеснок и имбирь. За несколько движений можно получить однородную кашицу, которую легко добавить в маринад, соус или горячее блюдо.

Цитрусовые. Шипованная поверхность хорошо подходит для натирания цедры лимона, апельсина или лайма. Главное – снимать только цветной верхний слой кожуры, не затрагивая белую часть.

Специи. На этой стороне можно натирать мускатный орех и другие твёрдые специи. Шоколад. Его легко превратить в мелкую стружку для украшения тортов, пирожных и других десертов.

Засохший хлеб. Старый хлеб или круассан можно натереть и получить домашнюю панировочную крошку. Как пользоваться зубчатой стороной терки

Перед началом работы терку нужно поставить на устойчивую поверхность. Продукт следует натирать легкими движениями, не прижимая его слишком сильно. Особенно осторожно нужно работать с небольшими кусочками, чтобы не травмировать руки.

Поэтому сторона терки с мелкими зубчиками вовсе не лишняя. Она помогает быстро натереть чеснок, имбирь, сыр, цедру, специи или шоколад до очень мелкой консистенции.

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