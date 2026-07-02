Лимонад — это освежающий прохладительный напиток, который традиционно готовят из лимонного сока, воды и сахара. Его легко приготовить дома, а вкус можно легко варьировать с помощью ягод, фруктов или трав.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, охлаждающего лимонада из лимонного сока.

Ингредиенты:

Лимонный сок 1 стакан (около 4-5 лимонов)

Сахар 3/4 стакана (регулируйте по вкусу)

Вода 4-5 стаканов

Лед для подачи

Способ приготовления:

1. Приготовьте сироп: подогрейте 1 стакан воды с сахаром до полного растворения. После охладите сироп.

2. Выжмите сок из лимонов, удалите косточки.

3. Смешайте ингредиенты и подавайте с кубиками льда и долькой лимона!

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