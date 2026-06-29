Охлаждающий лимонад: делимся самым простым рецептом лучшего летнего напитка

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
390
Охлаждающий лимонад: делимся самым простым рецептом лучшего летнего напитка
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Летом лучший напиток от жары – лимонад. Готовить их можно из цитрусовых, а также ягод, арбуза. А для свежести добавьте мяту.

Охлаждающий лимонад: делимся самым простым рецептом лучшего летнего напитка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего лимонада из замороженного арбуза.

Ингредиенты: 

  • арбуз
  • лимон
  • мята
  • спрайт

Способ приготовления: 

1. Натереть на крупной терке слегка замороженный арбуз, выложить в стаканы, заполняя их на 1/3.

Охлаждающий лимонад: делимся самым простым рецептом лучшего летнего напитка

2. Добавить по 3-4 полукольца лимона, листики мяты, слегка размять, добавьте спрайт.

Охлаждающий лимонад: делимся самым простым рецептом лучшего летнего напитка

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