Летом лучший напиток от жары – лимонад. Готовить их можно из цитрусовых, а также ягод, арбуза. А для свежести добавьте мяту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего лимонада из замороженного арбуза.

Ингредиенты:

арбуз

лимон

мята

спрайт

Способ приготовления:

1. Натереть на крупной терке слегка замороженный арбуз, выложить в стаканы, заполняя их на 1/3.

2. Добавить по 3-4 полукольца лимона, листики мяты, слегка размять, добавьте спрайт.

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