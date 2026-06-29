Охлаждающий лимонад: делимся самым простым рецептом лучшего летнего напитка
1 минута
390
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Летом лучший напиток от жары – лимонад. Готовить их можно из цитрусовых, а также ягод, арбуза. А для свежести добавьте мяту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего лимонада из замороженного арбуза.
Ингредиенты:
- арбуз
- лимон
- мята
- спрайт
Способ приготовления:
1. Натереть на крупной терке слегка замороженный арбуз, выложить в стаканы, заполняя их на 1/3.
2. Добавить по 3-4 полукольца лимона, листики мяты, слегка размять, добавьте спрайт.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: