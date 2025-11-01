Оригинальная крабовая закуска для новогоднего стола: рецепт блюда за 5 минут

Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов, намазок. Стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются с сыром, вареными яйцами, овощами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с зеленью и сыром.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки
  • Плавленый сыр
  • Яйца вареные
  • Чеснок
  • Зелень укропа
  • Майонез
  • Вафельные лепешки

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, сыр, яйца, добавьте зелень, майонез, тертый чеснок.

2. Намажьте вафли намазкой и подавайте.

