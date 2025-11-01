Все рецепты
Оригинальная крабовая закуска для новогоднего стола: рецепт блюда за 5 минут
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов, намазок. Стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются с сыром, вареными яйцами, овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с зеленью и сыром.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки
- Плавленый сыр
- Яйца вареные
- Чеснок
- Зелень укропа
- Майонез
- Вафельные лепешки
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, сыр, яйца, добавьте зелень, майонез, тертый чеснок.
2. Намажьте вафли намазкой и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: