Пикантные огурцы с кетчупом: рецепт вкусной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
192
Рецепт хрустящих огурцов с кетчупом на зиму
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Маринованные огурцы – вкусная, легкая закуска. Готовить их можно с чесноком, специями, зеленью, а также кетчупом, горчицей.

Как вкусно замариновать огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих, маринованных огурцов в кетчупе.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов, рекомендую выбирать маленькие упругие
  • 3 банки по 1 л
  • в каждую банку по 3 гвоздички
  • укроп
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 5-6 горошин черного перца

Маринад на 1 л воды:

  • 100 г кетчупа
  • 150 г сахара
  • 150 г уксуса 9%
  • 25 г соли

Способ приготовления:

1. Огурцы залейте холодной водой и оставьте на целый день (утром залили, а вечером замариновали) или на 2-3 часа.

Огурцы для блюда

2. Наполните чистые банки укропом, чесноком, перцем, гвоздикой и плотно уложите огурцы, залейте огурцы кипятком и подождите 10-15 минут.

Маринад для блюда

3. В кастрюлю сливаем воду, добавляем остальные ингредиенты для маринования (я указала на 1 л, если воды больше, то пересчитайте ингредиенты), доводим до кипения, варим до 5 минут и сразу же заливаем кипящим маринадом огурцы, плотно закручиваем крышки и переворачиваем банки крышками вниз.

Приготовление огурцов

Заворачиваем огурцы в плед и ждем полного остывания!

Готовые огурцы

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