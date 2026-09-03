Пикантные огурцы с кетчупом: рецепт вкусной закуски на зиму

Маринованные огурцы – вкусная, легкая закуска. Готовить их можно с чесноком, специями, зеленью, а также кетчупом, горчицей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих, маринованных огурцов в кетчупе.

Ингредиенты:

1 кг огурцов, рекомендую выбирать маленькие упругие

3 банки по 1 л

в каждую банку по 3 гвоздички

укроп

2-3 зубчика чеснока

5-6 горошин черного перца

Маринад на 1 л воды:

100 г кетчупа

150 г сахара

150 г уксуса 9%

25 г соли

Способ приготовления:

1. Огурцы залейте холодной водой и оставьте на целый день (утром залили, а вечером замариновали) или на 2-3 часа.

2. Наполните чистые банки укропом, чесноком, перцем, гвоздикой и плотно уложите огурцы, залейте огурцы кипятком и подождите 10-15 минут.

3. В кастрюлю сливаем воду, добавляем остальные ингредиенты для маринования (я указала на 1 л, если воды больше, то пересчитайте ингредиенты), доводим до кипения, варим до 5 минут и сразу же заливаем кипящим маринадом огурцы, плотно закручиваем крышки и переворачиваем банки крышками вниз.

Заворачиваем огурцы в плед и ждем полного остывания!

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