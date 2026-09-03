Пикантные огурцы с кетчупом: рецепт вкусной закуски на зиму
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Маринованные огурцы – вкусная, легкая закуска. Готовить их можно с чесноком, специями, зеленью, а также кетчупом, горчицей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих, маринованных огурцов в кетчупе.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов, рекомендую выбирать маленькие упругие
- 3 банки по 1 л
- в каждую банку по 3 гвоздички
- укроп
- 2-3 зубчика чеснока
- 5-6 горошин черного перца
Маринад на 1 л воды:
- 100 г кетчупа
- 150 г сахара
- 150 г уксуса 9%
- 25 г соли
Способ приготовления:
1. Огурцы залейте холодной водой и оставьте на целый день (утром залили, а вечером замариновали) или на 2-3 часа.
2. Наполните чистые банки укропом, чесноком, перцем, гвоздикой и плотно уложите огурцы, залейте огурцы кипятком и подождите 10-15 минут.
3. В кастрюлю сливаем воду, добавляем остальные ингредиенты для маринования (я указала на 1 л, если воды больше, то пересчитайте ингредиенты), доводим до кипения, варим до 5 минут и сразу же заливаем кипящим маринадом огурцы, плотно закручиваем крышки и переворачиваем банки крышками вниз.
Заворачиваем огурцы в плед и ждем полного остывания!
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