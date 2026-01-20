Лаваш – самы простой продукт для приготовления вкусных и быстрых закусок, а также пирогов и трубочек. Еще из него получится даже вкусный "Наполеон".

Редакция FoodOboz делится самы простым и быстрым рецептом очень вкусного пирога из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

сметана

Способ приготовления:

1. Порвите лаваш.

2. Сыр натрите, смешайте со сметаной, добавьте лаваш, перемешайте, выложите в форму и запекайте.

