Пирог из лаваша из трех ингредиентов для перекуса: самый легкий рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,5 т.
Пирог из лаваша из трех ингредиентов для перекуса: самый легкий рецепт

Лаваш – самы простой продукт для приготовления вкусных и быстрых закусок, а также пирогов и трубочек. Еще из него получится даже вкусный "Наполеон".

Пирог из лаваша из трех ингредиентов для перекуса: самый легкий рецепт

Редакция FoodOboz делится самы простым и быстрым рецептом очень вкусного пирога из лаваша.

Пирог из лаваша из трех ингредиентов для перекуса: самый легкий рецепт

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • сметана

Способ приготовления:

1. Порвите лаваш.

Пирог из лаваша из трех ингредиентов для перекуса: самый легкий рецепт

2. Сыр натрите, смешайте со сметаной, добавьте лаваш, перемешайте, выложите в форму и запекайте.

Пирог из лаваша из трех ингредиентов для перекуса: самый легкий рецепт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты