Пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом
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Лаваш, сыр и колбаса – простой, но очень удачны набор продуктов для приготовления вкусных закусок, а также пиццы и пирогов. Еще из лаваша можно сделать трубочки с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с вкусной начинкой из салями, соусами.
Ингредиенты:
- овощно-томатный соус для приготовления 1 п.
- вода – 100 мл
- мини-тортильи – 16 шт.
- сыр – 450 г
- салями – 150 г
Способ приготовления:
1. Смешайте соус с водой.
2. Выложите начинку на лаваш, смажьте соусом, сверните в трубочки и порежьте.
3. Выложите в форму, полейте остатками соуса, присыпьте сыром и готовьте в духовке при 200°С 20 минут, чтобы сыр сверху расплавился и тянулся.
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