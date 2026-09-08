Пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
645
Рецепт пирога из лаваша
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Лаваш, сыр и колбаса – простой, но очень удачны набор продуктов для приготовления вкусных закусок, а также пиццы и пирогов. Еще из лаваша можно сделать трубочки с разными начинками.

Пирог из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с вкусной начинкой из салями, соусами. 

Ингредиенты: 

  • овощно-томатный соус для приготовления 1 п.
  • вода – 100 мл
  • мини-тортильи – 16 шт.
  • сыр – 450 г
  • салями – 150 г

Способ приготовления: 

1. Смешайте соус с водой.

Соус для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, смажьте соусом, сверните в трубочки и порежьте.

Начинка для лаваша

3. Выложите в форму, полейте остатками соуса, присыпьте сыром и готовьте в духовке при 200°С 20 минут, чтобы сыр сверху расплавился и тянулся.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептеда
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты