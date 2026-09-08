Пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Лаваш, сыр и колбаса – простой, но очень удачны набор продуктов для приготовления вкусных закусок, а также пиццы и пирогов. Еще из лаваша можно сделать трубочки с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с вкусной начинкой из салями, соусами.

Ингредиенты:

овощно-томатный соус для приготовления 1 п.

вода – 100 мл

мини-тортильи – 16 шт.

сыр – 450 г

салями – 150 г

Способ приготовления:

1. Смешайте соус с водой.

2. Выложите начинку на лаваш, смажьте соусом, сверните в трубочки и порежьте.

3. Выложите в форму, полейте остатками соуса, присыпьте сыром и готовьте в духовке при 200°С 20 минут, чтобы сыр сверху расплавился и тянулся.

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