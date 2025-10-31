Все рецепты
Пицца из лаваша и с хумусом: рецепт очень вкусного и легкого блюда
Домашняя пицца – лучшее блюдо для перекуса и даже обеда. Готовить ее можно из любого теста, и даже просто из лаваша. Для начинки подойдут любой сыр, овощи, мясо готовое, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и сытной пиццы из лаваша, с хумусом и овощами.
Ингредиенты:
- лаваш
- хумус
- сыр твердый
- овощи
- колбаса
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте хумусом, сверху присыпьте твердым сыром, выложите колбасу и овощи.
2. Запекайте в духовке до готовности.
