Домашняя пицца – лучшее блюдо для перекуса и даже обеда. Готовить ее можно из любого теста, и даже просто из лаваша. Для начинки подойдут любой сыр, овощи, мясо готовое, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и сытной пиццы из лаваша, с хумусом и овощами.

Ингредиенты:

лаваш

хумус

сыр твердый

овощи

колбаса

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте хумусом, сверху присыпьте твердым сыром, выложите колбасу и овощи.

2. Запекайте в духовке до готовности.

