Пицца из лаваша и с хумусом: рецепт очень вкусного и легкого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
114
Домашняя пицца – лучшее блюдо для перекуса и даже обеда. Готовить ее можно из любого теста, и даже просто из лаваша. Для начинки подойдут любой сыр, овощи, мясо готовое, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и сытной пиццы из лаваша, с хумусом и овощами.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • хумус
  • сыр твердый 
  • овощи 
  • колбаса

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте хумусом, сверху присыпьте твердым сыром, выложите колбасу и овощи.

2. Запекайте в духовке до готовности.

