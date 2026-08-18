Домашнюю пиццу не обязательно готовить из теста, идеальной альтернативой буде лаваш. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с ветчиной и овощами.

Ингредиенты:

Тортилья

Кетчуп + майонез (или томатная паста + йогурт)

Ветчина

Помидоры черри

Сладкий перец

Твердый сыр

Итальянские травы

Способ приготовления:

1. Смазать тортилью соусом.

2. Добавить начинку и посыпать сыром и специями.

Запекать в аэрогриле при 180 °C 5-10 минут до расплавления сыра!

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