Пицца из лаваша за 5 минут: делимся легким рецептом очень вкусного и сытного блюда
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Домашнюю пиццу не обязательно готовить из теста, идеальной альтернативой буде лаваш. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с ветчиной и овощами.
Ингредиенты:
- Тортилья
- Кетчуп + майонез (или томатная паста + йогурт)
- Ветчина
- Помидоры черри
- Сладкий перец
- Твердый сыр
- Итальянские травы
Способ приготовления:
1. Смазать тортилью соусом.
2. Добавить начинку и посыпать сыром и специями.
Запекать в аэрогриле при 180 °C 5-10 минут до расплавления сыра!
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