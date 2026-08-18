Пицца из лаваша за 5 минут: делимся легким рецептом очень вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
387
Рецепт ленивой пиццы из лаваша
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Домашнюю пиццу не обязательно готовить из теста, идеальной альтернативой буде лаваш. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Домашняя пицца из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с ветчиной и овощами. 

Ингредиенты:

  • Тортилья
  • Кетчуп + майонез (или томатная паста + йогурт)
  • Ветчина
  • Помидоры черри
  • Сладкий перец
  • Твердый сыр
  • Итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Смазать тортилью соусом.

Основа для блюда

2. Добавить начинку и посыпать сыром и специями.

Начинка для блюда

Запекать в аэрогриле при 180 °C 5-10 минут до расплавления сыра!

Готовая пицца

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