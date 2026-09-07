Пицца "Минутка" на жидком тесте за 10 минут: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Как приготовить вкусную домашнюю пиццу
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Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте, даже просто на лаваше. Среди всех, самое простое тесто – жидкое, на сметане и майонезе.

На каком тесте готовить пиццу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тонкой пиццы "Минутка", которая готовится очень просто и быстро. 

Ингредиенты: 

Для теста:

  • сметана 5 ст.л.
  • майонез 5 ст.л.
  • мука 9 ст.л.
  • яйца 2 шт.
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.
  • соль щепотка

Начинка:

  • овощи 
  • сыр
  • колбаса
  • огурцы 

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты для теста хорошо перемешать.

Тесто для пиццы

2. Сформировать основу на пергаменте или коврике. Выложить начинку: болгарский перец, огурцы, два вида колбасы и сыр.

Начинка для пиццы

3. Запекать в разогретой до 190С духовке примерно 10-15 минут.

Сколько готовить пиццу

Приятного аппетита!

Готовая пицца

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