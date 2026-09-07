Пицца "Минутка" на жидком тесте за 10 минут: делимся легким рецептом
1 минута
2,1 т.
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Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте, даже просто на лаваше. Среди всех, самое простое тесто – жидкое, на сметане и майонезе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тонкой пиццы "Минутка", которая готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты:
Для теста:
- сметана 5 ст.л.
- майонез 5 ст.л.
- мука 9 ст.л.
- яйца 2 шт.
- разрыхлитель 0,5 ч.л.
- соль щепотка
Начинка:
- овощи
- сыр
- колбаса
- огурцы
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для теста хорошо перемешать.
2. Сформировать основу на пергаменте или коврике. Выложить начинку: болгарский перец, огурцы, два вида колбасы и сыр.
3. Запекать в разогретой до 190С духовке примерно 10-15 минут.
Приятного аппетита!
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