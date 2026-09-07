Пицца "Минутка" на жидком тесте за 10 минут: делимся легким рецептом

Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте, даже просто на лаваше. Среди всех, самое простое тесто – жидкое, на сметане и майонезе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тонкой пиццы "Минутка", которая готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты:

Для теста:

сметана 5 ст.л.

майонез 5 ст.л.

мука 9 ст.л.

яйца 2 шт.

разрыхлитель 0,5 ч.л.

соль щепотка

Начинка:

овощи

сыр

колбаса

огурцы

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для теста хорошо перемешать.

2. Сформировать основу на пергаменте или коврике. Выложить начинку: болгарский перец, огурцы, два вида колбасы и сыр.

3. Запекать в разогретой до 190С духовке примерно 10-15 минут.

Приятного аппетита!

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