Пломбир из одного ингредиента: делимся рецептом самого вкусного летнего десерта
1 минута
2,0 т.
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Самый лучший десерт в жаркий день – мороженое. Готовить его можно из сливок, а также ягодного пюре, сока.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, домашнего пломбира из сливок и со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- сливки 33%
- сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Взбейте холодные сливки, добавьте сгущенное молоко.
2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку!
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