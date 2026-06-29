Самый лучший десерт в жаркий день – мороженое. Готовить его можно из сливок, а также ягодного пюре, сока.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, домашнего пломбира из сливок и со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

сливки 33%

сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. Взбейте холодные сливки, добавьте сгущенное молоко.

2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку!

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