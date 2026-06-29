Пломбир из одного ингредиента: делимся рецептом самого вкусного летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Домашнее мороженое
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Самый лучший десерт в жаркий день – мороженое. Готовить его можно из сливок, а также ягодного пюре, сока.

Пломбир из одного ингредиента: делимся рецептом самого вкусного летнего десерта

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, домашнего пломбира из сливок и со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

  • сливки 33%
  • сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. Взбейте холодные сливки, добавьте сгущенное молоко.

Пломбир из одного ингредиента: делимся рецептом самого вкусного летнего десерта

2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку!

Пломбир из одного ингредиента: делимся рецептом самого вкусного летнего десерта

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