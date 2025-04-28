Кухонные ножи – один из самых важных инструментов на кухне. Но даже самые дорогие модели быстро теряют остроту, если за ними неправильно ухаживать. Многие не задумываются, почему лезвие становится тупым буквально через несколько недель использования. На самом деле причин несколько и их легко избежать.

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Редакция FoodOboz расскажет, что делать, чтобы ваши ножи служили подольше. Есть несколько простых нюансов.

Даже самый лучший кухонный нож может быстро затупиться, если неправильно его использовать или ухаживать за ним. Основные проблемы – это неправильный выбор поверхности для нарезки, мытья в посудомоечной машине, использование ножа не по назначению или игнорирование своевременной заточки.

Почему ножи быстро туплятся

Неправильная поверхность для нарезки. Резать продукты на стеклянных, керамических или мраморных досках – прямой путь к быстрому затуплению лезвия. Лучше выбирать деревянные или пластиковые доски.

Мытье в посудомоечной машине. Химические средства, высокая температура и соприкосновение с другими предметами вредят ножам. Лезвие становится тусклым и появляются микроповреждения.

Использование не по назначению. Ножи не предназначены для открывания консервов или раскалывания костей. Такие нагрузки сильно повреждают режущую кромку.

Полное затупление без подправки. Ждать, пока станет абсолютно тупым, – еще одна распространенная ошибка. Регулярная легкая подправка режущего края значительно продлит срок службы ножа.

Неправильное хранение. Если ножи просто бросают в ящик вместе с другими столовыми приборами, они быстро теряют остроту. Лучше хранить его в специальных подставках или на магнитных планках.

Как ухаживать за ножами правильно:

1. Используйте для вырезки только деревянные или пластиковые доски.

2. Мойте ножи вручную в теплой воде с мягким мылом.

3. Перед каждым использованием подправляйте лезвие мускатом.

4. Не соскребайте остатки пищи лезвием ножа – используйте обратную сторону.

5. Всегда используйте нож только для того, для чего он предназначен.

6. Точите нож регулярно или обращайтесь к профессионалам.

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