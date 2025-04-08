Кухня – место, где важно не только кулинарное мастерство, но и правильная организация процессов. Многие даже не задумываются, что цвет кухонной доски имеет значение. Однако это не просто эстетика, а система, которая помогает избежать нежелательного смешения продуктов.

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Редакция FoodOboz расскажет, почему цвет кухонной доски важен. Некоторые цвета предназначены для отдельных видов пищи, и это имеет свое объяснение. Игнорирование этого простого правила может испортить не только вкус блюда, но и повлиять на его безопасность.

Цвет доски – не для красоты

В профессиональной кулинарии давно существует система цветной маркировки кухонных досок. Каждый цвет имеет свое предназначение:

красная – для сырого мяса

синяя – для рыбы

зеленая – для овощей

желтая – для готовых блюд или хлеба

Эта система позволяет избежать перекрестного загрязнения. То есть уменьшить риск переноса остатков одного продукта на другой, что особенно важно, если они используются без дополнительной обработки.

Почему нельзя использовать красную доску для рыбы

Красная доска предназначена именно для мяса, поскольку после его нарезки на ее поверхности могут оставаться специфические следы и запах. Даже после мытья они могут частично храниться. Если после этого на этой же доске порезать рыбу, то вкусовые характеристики продукта изменятся, появится посторонний привкус или запах.

Кроме того, рыба обладает нежной текстурой и особыми свойствами, которые требуют более деликатного отношения. Именно поэтому для нее выделена отдельная синяя доска, которая помогает сохранить вкус и текстуру без постороннего воздействия других продуктов.

Как выбрать правильную доску

На рынке есть немало досок, дизайн которых привлекает яркими цветами и рисунками. Но следует обращать внимание не только на вид, но и на назначение. Если на этикетке отмечено, для какого типа продукта она подходит – это хорошая подсказка. Если нет, лучше сформировать собственную систему, ориентируясь на профессиональные стандарты.

Например:

пластмассовая красная – для мяса

синяя из дерева или пластика – для рыбы

зеленая бамбуковая – для овощей

стеклянная или керамическая желтая – для готовых продуктов

Не забывайте об уходе

Чтобы доски служили долго и не становились источником проблем, их следует тщательно мыть после каждого использования. Пластиковые следует чистить с содой или моющим средством, деревянные – обрабатывать специальным маслом. Раз в месяц дощечки лучше дезинфицировать раствором уксуса с водой в пропорции 1:1. А если у доски много глубоких царапин – пора ее заменить.

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