Запекание давно стало любимым способом приготовления многих хозяек. Это быстро, удобно и позволяет получить сочные блюда без лишнего жира. Но не всегда мы задумываемся над тем, в чем именно готовим. Привычные на кухне фольга и рукав для запекания на самом деле имеют свои скрытые минусы, и стоит знать о них, чтобы сделать блюда не только вкусными, но и безопасными.

О том, почему стоит отказаться от фольги и рукава для запекания, рассказала нутрициолог Анна Петренко (energiya zdorovyaanna) на своей странице в Instagram.

Фольга – скрытый риск скрытый риск

При высоких температурах алюминиевая фольга может выделять микрочастицы металла, которые переходят в продукты. Конечно, они незаметны на вкус или вид, но все же оказываются в готовом блюде. Для тех, кто часто пользуется таким способом приготовления, это может стать нежелательным фактором.

Что следует учесть при использовании рукава для запекания

Другой популярный помощник – пластиковый рукав. Он создает эффект пара и делает блюда нежными, однако при нагревании пластик способен выделять химические соединения. Они также остаются в готовых блюдах, и это опять же сводит на нет саму идею "здорового запекания".

Безопасная альтернатива

К счастью, есть простые решения. Лучше всего запекать в стеклянной или керамической посуде – такие формы не взаимодействуют с продуктами и сохраняют естественный вкус пищи. Если нужна замена – используйте качественный пергамент без силиконового покрытия. А добавление трав, специй или капли оливкового масла сделает блюдо еще более ароматным и насыщенным.

Запекание действительно остается одним из самых удобных способов приготовления. Однако выбор материалов, в которых мы готовим, имеет не меньшее значение, чем сам рецепт. Отказ от фольги и пластиковых рукавов в пользу безопасных альтернатив поможет не только сохранить пользу блюд, но и сделает ваши кулинарные эксперименты более удачными.

