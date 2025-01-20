Во времена Советского союза существовало достаточно большое количество разнообразных запретов, причины которых остаются непонятными до сих пор. Так, например, производство и продажа кетчупа подверглись запрету вскоре после того, как в стране было налажено его производство.

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Почему вышло именно так, разбирался FoodOboz. Как оказалось, одной из причин стало… название продукта.

Как известно, СССР славился своей нелюбовью ко всему зарубежному, особенно к американскому. Наибольшее обострение этого тихого конфликта началось после Второй мировой войны. Даже название продукта напоминало советским властям о "заморском" происхождении, поэтому вскоре его убрали даже из общего употребления.

Интересно, что события произошли после того, как в 1930-х годах тогдашний нарком пищевой промышленности Анастас Микоян посетил США и позаимствовал у этой страны технологию приготовления кетчупа. Он приложил немало усилий, чтобы жители Союза могли наслаждаться его вкусом. В те времена его появление произвело настоящий фурор.

А после запрета продаж и производства вместо кетчупа людям начали предлагать "Южный", "Краснодарский" и "Острый" соусы в качестве альтернативы. У них просто не оставалось выбора, ведь кетчуп надолго исчез с полок магазинов.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал о продуктах, которых никогда не существовало в СССР.