Почему в СССР запретили кетчуп: объясняем
Во времена Советского союза существовало достаточно большое количество разнообразных запретов, причины которых остаются непонятными до сих пор. Так, например, производство и продажа кетчупа подверглись запрету вскоре после того, как в стране было налажено его производство.
Почему вышло именно так, разбирался FoodOboz. Как оказалось, одной из причин стало… название продукта.
Как известно, СССР славился своей нелюбовью ко всему зарубежному, особенно к американскому. Наибольшее обострение этого тихого конфликта началось после Второй мировой войны. Даже название продукта напоминало советским властям о "заморском" происхождении, поэтому вскоре его убрали даже из общего употребления.
Интересно, что события произошли после того, как в 1930-х годах тогдашний нарком пищевой промышленности Анастас Микоян посетил США и позаимствовал у этой страны технологию приготовления кетчупа. Он приложил немало усилий, чтобы жители Союза могли наслаждаться его вкусом. В те времена его появление произвело настоящий фурор.
А после запрета продаж и производства вместо кетчупа людям начали предлагать "Южный", "Краснодарский" и "Острый" соусы в качестве альтернативы. У них просто не оставалось выбора, ведь кетчуп надолго исчез с полок магазинов.
Ранее OBOZ.UA уже рассказывал о продуктах, которых никогда не существовало в СССР.