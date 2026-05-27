Намазка из тунца – лучший вариант вкусной и полезной закуски, которая готовится всего 5 минут. Стоит отметить, что такое блюдо – идеальный вариант завтрака, перекуса.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с сыром, вареными яйцами.

Ингредиенты:

тунец

лук

крем-сыр

вареные яйца

лук красный

специи

Способ приготовления:

1. Разомните тунец и яйца, добавьте порезанный мелко лук, добавьте крем-сыр, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: