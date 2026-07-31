Полезная и вкусная белковая намазка для завтрака: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт намазки
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Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, особенно вкусно и полезно будет из вареных яиц, тунца, рыбы.

Из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной белковой намазки из вареных яиц.

Ингредиенты:

  • Вареные яйца 5 шт.
  • Огурцы 2 средних
  • Маринованный лук 1 шт
  • Тунец консервированный 1 банка
  • Французская горчица 1 ст. л.
  • Греческий йогурт или майонез для заправки
  • Соль, перец по вкусу
  • Зеленый лук по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца и огурцы нарезаем кубиками, лук обязательно маринуем. Если есть зеленый лук, тоже добавляем.

Ингредиенты для блюда

2. Все смешиваем, добавляем тунец, французскую горчицу, соль и перец по вкусу.

Приготовление намазки

Заправляем греческим йогуртом или майонезом, хорошо перемешиваем!

Готовая намазка

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