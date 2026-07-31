Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, особенно вкусно и полезно будет из вареных яиц, тунца, рыбы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной белковой намазки из вареных яиц.

Ингредиенты:

Вареные яйца 5 шт.

Огурцы 2 средних

Маринованный лук 1 шт

Тунец консервированный 1 банка

Французская горчица 1 ст. л.

Греческий йогурт или майонез для заправки

Соль, перец по вкусу

Зеленый лук по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца и огурцы нарезаем кубиками, лук обязательно маринуем. Если есть зеленый лук, тоже добавляем.

2. Все смешиваем, добавляем тунец, французскую горчицу, соль и перец по вкусу.

Заправляем греческим йогуртом или майонезом, хорошо перемешиваем!

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