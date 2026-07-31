Полезная и вкусная белковая намазка для завтрака: делимся самым простым рецептом
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Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, особенно вкусно и полезно будет из вареных яиц, тунца, рыбы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной белковой намазки из вареных яиц.
Ингредиенты:
- Вареные яйца 5 шт.
- Огурцы 2 средних
- Маринованный лук 1 шт
- Тунец консервированный 1 банка
- Французская горчица 1 ст. л.
- Греческий йогурт или майонез для заправки
- Соль, перец по вкусу
- Зеленый лук по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца и огурцы нарезаем кубиками, лук обязательно маринуем. Если есть зеленый лук, тоже добавляем.
2. Все смешиваем, добавляем тунец, французскую горчицу, соль и перец по вкусу.
Заправляем греческим йогуртом или майонезом, хорошо перемешиваем!
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