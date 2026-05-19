Полезная и вкусная намазка из авокадо, яиц и тунца: делимся рецептом
Авокадо, вареные яйца, тунец – идеальный набор продуктов для приготовления вкусной и полезной намазки, салатов, закусок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, быстрой в приготовлении намазки.
Ингредиенты:
- Тунец в собственном соку
- Авокадо
- Отваренные яйца
- Зеленый лук
- Крем-сыр
Способ приготовления:
1. Отваренные яйца, половину авокадо размять прямо в тарелке вилкой. Добавить тунец, крем сыр и мелко нарезанный лук. Все перемешать.
2. Выложите массу на подсушенный хлеб.
Сверху обязательно присыпьте специями!
