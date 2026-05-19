Полезная и вкусная намазка из авокадо, яиц и тунца: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Авокадо, вареные яйца, тунец – идеальный набор продуктов для приготовления вкусной и полезной намазки, салатов, закусок. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, быстрой в приготовлении намазки. 

Ингредиенты:

  • Тунец в собственном соку
  • Авокадо
  • Отваренные яйца
  • Зеленый лук
  • Крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Отваренные яйца, половину авокадо размять прямо в тарелке вилкой. Добавить тунец, крем сыр и мелко нарезанный лук. Все перемешать.

2. Выложите массу на подсушенный хлеб.

Сверху обязательно присыпьте специями!

