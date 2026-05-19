Авокадо, вареные яйца, тунец – идеальный набор продуктов для приготовления вкусной и полезной намазки, салатов, закусок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, быстрой в приготовлении намазки.

Ингредиенты:

Тунец в собственном соку

Авокадо

Отваренные яйца

Зеленый лук

Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Отваренные яйца, половину авокадо размять прямо в тарелке вилкой. Добавить тунец, крем сыр и мелко нарезанный лук. Все перемешать.

2. Выложите массу на подсушенный хлеб.

Сверху обязательно присыпьте специями!

