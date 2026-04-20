Полезная и вкусная намазка за 5 минут: делимся легким рецептом
Тунец – очень полезная и вкусная рыба, которую можно использовать для приготовления вкусных закусок, намазок. Еще из консервированного тунца получится вкусные и сытные салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с отварными яйцами.
Ингредиенты:
- сухая вермишель 2 уп.
- тунец 1 б.
- лук 1 шт.
- яйца отварные 2 шт.
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Сначала измельчаем вермишель и заливаем кипятком, накрываем и оставляем полностью остыть.
2. Добавляем нарезанный мелко лук, тунец, натираем яйца, майонез, специи и перемешиваем.
