Тунец – очень полезная и вкусная рыба, которую можно использовать для приготовления вкусных закусок, намазок. Еще из консервированного тунца получится вкусные и сытные салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с отварными яйцами.

Ингредиенты:

сухая вермишель 2 уп.

тунец 1 б.

лук 1 шт.

яйца отварные 2 шт.

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Сначала измельчаем вермишель и заливаем кипятком, накрываем и оставляем полностью остыть.

2. Добавляем нарезанный мелко лук, тунец, натираем яйца, майонез, специи и перемешиваем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: