Полезная и вкусная закуска из сельди за 10 минут: делимся рецептом закуски
Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который можно есть просто с хлебом, а также делать вкусные и полезные салаты, закуски, бутерброды, форшмак. Стоит отметить, что сельдь отлично сочетается со всеми овощами, луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, моркови и плавленного сыра.
Ингредиенты:
- сельдь 2 маленьких
- морковь вареная 1 шт.
- сырки плавленые 2 шт.
- масло 100 г
Способ приготовления:
1. Сельдь почистить и порезать мелким кубиком, морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку.
2. Перемешайте и подавайте с хлебом!
