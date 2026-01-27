Полезная и вкусная закуска из сельди за 10 минут: делимся рецептом закуски

Рецепт закуски

Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который можно есть просто с хлебом, а также делать вкусные и полезные салаты, закуски, бутерброды, форшмак. Стоит отметить, что сельдь отлично сочетается со всеми овощами, луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, моркови и плавленного сыра. 

Ингредиенты:

  • сельдь 2 маленьких
  • морковь вареная 1 шт.
  • сырки плавленые 2 шт.
  • масло 100 г

Способ приготовления:

1. Сельдь почистить и порезать мелким кубиком, морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку.

2. Перемешайте и подавайте с хлебом!

