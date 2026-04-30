Филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок. Стоит отметить, что филе лучше всего запекать в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из филе, с крем-сыром.

Ингредиенты:

грудка куриная

греческий йогурт или крем-сыр

2 чайные ложки дижонской горчицы

1-2 столовые ложки лимонного сока

соль, перец

чесночный порошок

1/2 шт лука, нарезанного кубиками

1/3 стакана сельдерея, нарезанного кубиками

2 столовые ложки свежего укропа, нарезанного кубиками

Способ приготовления:

1. Филе измельчите.

2. Сельдерей, лук и зелень измельчите.

3. Все смешайте, добавьте крем-сыр, горчицу, специи и перемешайте.

