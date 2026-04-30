Полезная намазка из филе и крем-сыра: рецепт самой вкусной белковой закуски за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
798
Рецепт намазки

Филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок. Стоит отметить, что филе лучше всего запекать в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из филе, с крем-сыром. 

Ингредиенты:

  • грудка куриная 
  • греческий йогурт или крем-сыр
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • 1-2 столовые ложки лимонного сока
  • соль, перец 
  • чесночный порошок 
  • 1/2 шт лука, нарезанного кубиками
  • 1/3 стакана сельдерея, нарезанного кубиками
  • 2 столовые ложки свежего укропа, нарезанного кубиками

Способ приготовления:

1. Филе измельчите.

2. Сельдерей, лук и зелень измельчите.

3. Все смешайте, добавьте крем-сыр, горчицу, специи и перемешайте.

