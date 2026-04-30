Полезная намазка из филе и крем-сыра: рецепт самой вкусной белковой закуски за 2 минуты
Филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок. Стоит отметить, что филе лучше всего запекать в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из филе, с крем-сыром.
Ингредиенты:
- грудка куриная
- греческий йогурт или крем-сыр
- 2 чайные ложки дижонской горчицы
- 1-2 столовые ложки лимонного сока
- соль, перец
- чесночный порошок
- 1/2 шт лука, нарезанного кубиками
- 1/3 стакана сельдерея, нарезанного кубиками
- 2 столовые ложки свежего укропа, нарезанного кубиками
Способ приготовления:
1. Филе измельчите.
2. Сельдерей, лук и зелень измельчите.
3. Все смешайте, добавьте крем-сыр, горчицу, специи и перемешайте.
