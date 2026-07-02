Полезная закуска из сельди: делимся простым рецептом блюда за 5 минут
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Сельдь – идеальный источник полезных жиров и витаминов. Готовить из сельди можно вкусные закуски, салаты, намазки, бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью, которые будут идеальной закуской.
Ингредиенты:
- сельдь
- крем-сыр
- багет
- зелень
- горчица
Способ приготовления:
1. Нарежьте багет, смажьте крем-сыром.
2. Сверху выложите сельдь, горчицу и зелень.
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