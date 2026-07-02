Полезная закуска из сельди: делимся простым рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
117
Рецепт закуски
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Сельдь – идеальный источник полезных жиров и витаминов. Готовить из сельди можно вкусные закуски, салаты, намазки, бутерброды. 

Полезная закуска из сельди: делимся простым рецептом блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью, которые будут идеальной закуской. 

Ингредиенты:

  • сельдь
  • крем-сыр
  • багет
  • зелень 
  • горчица

Способ приготовления: 

1. Нарежьте багет, смажьте крем-сыром.

Полезная закуска из сельди: делимся простым рецептом блюда за 5 минут

2. Сверху выложите сельдь, горчицу и зелень.

Полезная закуска из сельди: делимся простым рецептом блюда за 5 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарыбапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты