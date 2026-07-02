Сельдь – идеальный источник полезных жиров и витаминов. Готовить из сельди можно вкусные закуски, салаты, намазки, бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью, которые будут идеальной закуской.

Ингредиенты:

сельдь

крем-сыр

багет

зелень

горчица

Способ приготовления:

1. Нарежьте багет, смажьте крем-сыром.

2. Сверху выложите сельдь, горчицу и зелень.

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