Полезная закуска из сельди: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
156
Рецепт бутербродов

Сельдь – очень ценный и полезный продукт, который является лучшим источником омега-3 жирных кислот. Из нее можно готовить закуски, салаты, а также вкусные и полезные намазки, бутерброды.

Полезная закуска из сельди: делимся самым простым рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, с яблоком и плавленным сыром. 

Полезная закуска из сельди: делимся самым простым рецептом

Ингредиенты:

  • сельдь 
  • лук
  • специи 
  • яблоко 
  • плавленный сыр

Способ приготовления:

1. Нарежьте филе сельди, яблоко, чеснок, сыр и перебейте блендером.

Полезная закуска из сельди: делимся самым простым рецептом

Есть можно с хлебом и с сельдью!

Полезная закуска из сельди: делимся самым простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты