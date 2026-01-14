Все рецепты
Полезная закуска из сельди: делимся самым простым рецептом
Сельдь – очень ценный и полезный продукт, который является лучшим источником омега-3 жирных кислот. Из нее можно готовить закуски, салаты, а также вкусные и полезные намазки, бутерброды.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, с яблоком и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- сельдь
- лук
- специи
- яблоко
- плавленный сыр
Способ приготовления:
1. Нарежьте филе сельди, яблоко, чеснок, сыр и перебейте блендером.
Есть можно с хлебом и с сельдью!
