Сельдь – очень ценный и полезный продукт, который является лучшим источником омега-3 жирных кислот. Из нее можно готовить закуски, салаты, а также вкусные и полезные намазки, бутерброды.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, с яблоком и плавленным сыром.

Ингредиенты:

сельдь

лук

специи

яблоко

плавленный сыр

Способ приготовления:

1. Нарежьте филе сельди, яблоко, чеснок, сыр и перебейте блендером.

Есть можно с хлебом и с сельдью!

