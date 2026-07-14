Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, закусок. Еще сельдь можно есть просто с хлебом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с маринованными огурцами и луком.

Ингредиенты:

Норвежская сельдь 4 филе

Маринованный огурец 2-3 шт.

Синий лук 1/2 шт.

Французская горчица 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте сельдь, огурцы и лук мелкими кубиками. Добавьте французскую горчицу и хорошо перемешайте. По желанию оставьте на 10-15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Подавайте на хрустящем хлебе, в тарталетках или с картофелем!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: