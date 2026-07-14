Полезная закуска из сельди: рецепт блюда, которое понравится всем
1 минута
1,4 т.
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Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, закусок. Еще сельдь можно есть просто с хлебом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с маринованными огурцами и луком.
Ингредиенты:
- Норвежская сельдь 4 филе
- Маринованный огурец 2-3 шт.
- Синий лук 1/2 шт.
- Французская горчица 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте сельдь, огурцы и лук мелкими кубиками. Добавьте французскую горчицу и хорошо перемешайте. По желанию оставьте на 10-15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.
Подавайте на хрустящем хлебе, в тарталетках или с картофелем!
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