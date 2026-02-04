Сельдь – лучший полезный продукт который является самым большим источником омега-3 жирных кислот. Есть сельдь лучше всего в слабосоленом виде, а также приготовив из нее салаты, закуски, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов из сельди, с киви и сыром.

Ингредиенты:

черный хлеб 4-6 ломтиков

плавленый сыр или сливочное масло 2-3 ст. л.

спелое, но плотное киви 1 шт.

филе сельди (можно пряного посола) 100-120 г

дижонская горчица в зернах 1-2 ч. л.

укроп свежий

Способ приготовления:

1. Ломтики черного хлеба смажьте тонким слоем плавленого сыра или масла.

2. Киви очистите и нарежьте кружочками, выложите по одному на хлеб. Сверху положите кусочек сельди, примерно одинакового размера. Добавьте немного дижонской горчицы.

3. Украсьте каждый бутерброд веточкой свежего укропа и подавайте сразу.

