Полезные бутерброды с сельдью за 2 минуты: рецепт лучшей зимней закуски
Сельдь – лучший полезный продукт который является самым большим источником омега-3 жирных кислот. Есть сельдь лучше всего в слабосоленом виде, а также приготовив из нее салаты, закуски, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов из сельди, с киви и сыром.
Ингредиенты:
- черный хлеб 4-6 ломтиков
- плавленый сыр или сливочное масло 2-3 ст. л.
- спелое, но плотное киви 1 шт.
- филе сельди (можно пряного посола) 100-120 г
- дижонская горчица в зернах 1-2 ч. л.
- укроп свежий
Способ приготовления:
1. Ломтики черного хлеба смажьте тонким слоем плавленого сыра или масла.
2. Киви очистите и нарежьте кружочками, выложите по одному на хлеб. Сверху положите кусочек сельди, примерно одинакового размера. Добавьте немного дижонской горчицы.
3. Украсьте каждый бутерброд веточкой свежего укропа и подавайте сразу.
