Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой будет свекольная намазка, а также сельдь. Еще именно из этих двух продуктов можно приготовить вкусные салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной закуски из сельди и свеклы.

Ингредиенты:

100 г. отварной свеклы

1 зубчик чеснока

100 г. крем-сыр

соль

филе сельди

маринованный огурец

перепелиные яйца

зелень

Способ приготовления:

1. Взбейте вареную свеклу с крем-сыром, чесноком.

2. Смажьте хлеб намазкой, сверху выложите свеклу, огурец, половинку яйца.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: