Полезные и вкусные бутерброды с сельдью и свеклой: самый легкий рецепт закуски
Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой будет свекольная намазка, а также сельдь. Еще именно из этих двух продуктов можно приготовить вкусные салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной закуски из сельди и свеклы.
Ингредиенты:
- 100 г. отварной свеклы
- 1 зубчик чеснока
- 100 г. крем-сыр
- соль
- филе сельди
- маринованный огурец
- перепелиные яйца
- зелень
Способ приготовления:
1. Взбейте вареную свеклу с крем-сыром, чесноком.
2. Смажьте хлеб намазкой, сверху выложите свеклу, огурец, половинку яйца.
