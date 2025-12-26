Полезные и вкусные бутерброды с сельдью и свеклой: самый легкий рецепт закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
588
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой будет свекольная намазка, а также сельдь. Еще именно из этих двух продуктов можно приготовить вкусные салаты. 

Полезные и вкусные бутерброды с сельдью и свеклой: самый легкий рецепт закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной закуски из сельди и свеклы. 

Полезные и вкусные бутерброды с сельдью и свеклой: самый легкий рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 100 г. отварной свеклы
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г. крем-сыр
  • соль
  • филе сельди
  • маринованный огурец
  • перепелиные яйца
  • зелень

Способ приготовления:

1. Взбейте вареную свеклу с крем-сыром, чесноком.

Полезные и вкусные бутерброды с сельдью и свеклой: самый легкий рецепт закуски

2. Смажьте хлеб намазкой, сверху выложите свеклу, огурец, половинку яйца. 

Полезные и вкусные бутерброды с сельдью и свеклой: самый легкий рецепт закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты