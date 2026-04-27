Белокачанная капуста – полезный, вкусный овощ, который может быть основой для салатов, голубцов, а также вкусных супов, и полезных стейков.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных стейков из капусты и мясного фарша.

Ингредиенты:

капуста 1 шт.

фарш 600 г.

специи

сметана или белый йогурт 100 г.

Способ приготовления:

1. Нарезаем капусту кольцами и вырезаем кочан. Выкладываем на противень застеленный пергаментом и посыпаем солью.

2. Добавляем специи, сметану и перемешиваем, выкладываем по 2-3 ст.л. на капусту и отправляем в духовку запекаться при температуре 180 С, примерно 30-40 минут.

