Полезный форшмак по-одесски: делимся рецептом очень вкусной закуски
Сельдь – лучший источник омега-3 жирных кислот, по мнению специалистов, сельдь нужно есть всем и минимум один раз в неделю. Есть сельдь можно в виде закусок, а также готовить форшмак и салаты, бутерброды.
Редакция FoodOboz делится рецептом настоящего форшмака по-одесски, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- филе сельди
- специи – черный перец крупного помола
- сливочное масло
- кислое яблоко
- сок лимона
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко сельдь, натрите масло и яблоко, сок лимона.
2. Добавьте специи, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: