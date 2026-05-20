Полезный форшмак за 5 минут: делимся рецептом самой вкусной закуски
Сельдь – самый простой, но самый полезный продукт и лидер по содержанию омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно разные закуски, салаты, бутерброды, намазки, форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака, с яйцами и яблоком.
Ингредиенты:
- Сельдь 2 филе
- Кислое яблоко 1 небольшое
- Отварное яйцо 1 шт.
- Майонез или масло сливочное 1ст.л
- Лук 1 шт+лимонный сок 1ст.л + щепотка сахара
Способ приготовления:
1. Сельдь и лук очень мелко нарезать кубиками.
2. Нарезанный лук замариновать в лимонном соке и сахаре, кислое яблоко и яйцо натереть на мелкую терку. Добавить масло и перемешать.
Подавайте с гренками!
