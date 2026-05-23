Сельдь – идеальный продукт для приготовления полезных салатов, закусок, намазок. Еще из сельди получатся вкусные бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, с луком и горошком.

Ингредиенты:

картофель 3 шт.

горошек консервированный 3 ст.л.

лук фиолетовый 1 шт.

сельдь 1 шт.

укроп зеленый 1 пучок

специи

дижонская горчица

Способ приготовления:

1. Отвариваем картофель в мундирах и нарезаем на полоски.

2. Затем в ряд выкладываем горошек, лук маринованный, сельдь, зелень и горчицу.

3. Посыпаем солью и подаем!

