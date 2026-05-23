Все рецепты
Полезный и вкусный салат из сельди на каждый день: делимся легким рецептом
Сельдь – идеальный продукт для приготовления полезных салатов, закусок, намазок. Еще из сельди получатся вкусные бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, с луком и горошком.
Ингредиенты:
- картофель 3 шт.
- горошек консервированный 3 ст.л.
- лук фиолетовый 1 шт.
- сельдь 1 шт.
- укроп зеленый 1 пучок
- специи
- дижонская горчица
Способ приготовления:
1. Отвариваем картофель в мундирах и нарезаем на полоски.
2. Затем в ряд выкладываем горошек, лук маринованный, сельдь, зелень и горчицу.
3. Посыпаем солью и подаем!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: