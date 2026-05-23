Полезный и вкусный салат из сельди на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
42
Рецепт салата

Сельдь – идеальный продукт для приготовления полезных салатов, закусок, намазок. Еще из сельди получатся вкусные бутерброды.

Полезный и вкусный салат из сельди на каждый день: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, с луком и горошком. 

Ингредиенты: 

  • картофель 3 шт.
  • горошек консервированный 3 ст.л.
  • лук фиолетовый 1 шт.
  • сельдь 1 шт.
  • укроп зеленый 1 пучок
  • специи
  • дижонская горчица

Способ приготовления: 

1. Отвариваем картофель в мундирах и нарезаем на полоски.

Полезный и вкусный салат из сельди на каждый день: делимся легким рецептом

2. Затем в ряд выкладываем горошек, лук маринованный, сельдь, зелень и горчицу.

Полезный и вкусный салат из сельди на каждый день: делимся легким рецептом

3. Посыпаем солью и подаем! 

Полезный и вкусный салат из сельди на каждый день: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты