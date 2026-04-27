Все рецепты
Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, полезных салатов, а также закусок. Свеклу для блюд лучше всего не варить, а готовить в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с кукурузой.
Ингредиенты:
- свекла 3 шт.
- консервированная кукуруза
- зеленый лук
- сметана
- горчица в зернах
- соевый соус
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу натереть, нарезать лук, добавить кукурузу, соевый, сметану или белый йогурт, горчицу в зернах и специи.
2. Перемешайте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: