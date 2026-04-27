Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, полезных салатов, а также закусок. Свеклу для блюд лучше всего не варить, а готовить в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с кукурузой.

Ингредиенты:

свекла 3 шт.

консервированная кукуруза

зеленый лук

сметана

горчица в зернах

соевый соус

соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу натереть, нарезать лук, добавить кукурузу, соевый, сметану или белый йогурт, горчицу в зернах и специи.

2. Перемешайте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: