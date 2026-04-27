Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, полезных салатов, а также закусок. Свеклу для блюд лучше всего не варить, а готовить в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с кукурузой.

Ингредиенты:

  • свекла 3 шт.
  • консервированная кукуруза
  • зеленый лук
  • сметана
  • горчица в зернах
  • соевый соус
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Свеклу натереть, нарезать лук, добавить кукурузу, соевый, сметану или белый йогурт, горчицу в зернах и специи. 

2. Перемешайте и подавайте.

