Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Салаты из свеклы – лучший вариант вкусного блюда для обеда или ужина. К тому же, свекла хорошо сочетается со всеми овощами, луком, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с солеными огурцами и майонезом.

Ингредиенты:

  • Свекла 2 шт.
  • Лук 2 шт.
  • Огурец соленый 2-3 шт.
  • Майонез
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу, огурцы. Лук обжарьте.

2. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи, майонез и перемешайте.

