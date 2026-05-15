Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Салаты из свеклы – лучший вариант вкусного блюда для обеда или ужина. К тому же, свекла хорошо сочетается со всеми овощами, луком, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с солеными огурцами и майонезом.
Ингредиенты:
- Свекла 2 шт.
- Лук 2 шт.
- Огурец соленый 2-3 шт.
- Майонез
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу, огурцы. Лук обжарьте.
2. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи, майонез и перемешайте.
