Салаты из свеклы – лучший вариант вкусного блюда для обеда или ужина. К тому же, свекла хорошо сочетается со всеми овощами, луком, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с солеными огурцами и майонезом.

Ингредиенты:

Свекла 2 шт.

Лук 2 шт.

Огурец соленый 2-3 шт.

Майонез

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу, огурцы. Лук обжарьте.

2. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи, майонез и перемешайте.

