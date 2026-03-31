Печеночный паштет – не только вкусная, но и полезная закуска. Готовить ее можно не только из куриной печени, но и из говяжьей. Для нежного вкуса добавьте к печени овощи и сливочное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного печеночного паштета.

Ингредиенты:

печень куриная 600 г

лук 1 шт. крупный

морковь 1 шт. крупная

яблоко 1 шт.

соль 1 ч.л.

перец 1/3 ч.л. (по вкусу)

масло сливочное по вкусу (примерно 40-50 г)

сливки 150-170 мл

Способ приготовления:

1. В форму выложить промытую куриную печень, лук, морковь и яблоко нарезанные. Сверху выложить масло, посолить, поперчить и залить сливками.

2. Переложить в разогретую духовку до 180С на час. Печеные ингредиенты охлаждаем немного.

3. Пересыпать все в удобную емкость, перебить блендером. Если хотите густой паштет колбаской скатать, тогда слейте немного жидкости. По желанию добавить еще масла или соли.

4. Переложить в удобную емкость, накрыть пленкой и переложить в холодильник. Получается очень вкусно.

