Полезный печеночный паштет с овощами и маслом: готовится в духовке
Печеночный паштет – не только вкусная, но и полезная закуска. Готовить ее можно не только из куриной печени, но и из говяжьей. Для нежного вкуса добавьте к печени овощи и сливочное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного печеночного паштета.
Ингредиенты:
- печень куриная 600 г
- лук 1 шт. крупный
- морковь 1 шт. крупная
- яблоко 1 шт.
- соль 1 ч.л.
- перец 1/3 ч.л. (по вкусу)
- масло сливочное по вкусу (примерно 40-50 г)
- сливки 150-170 мл
Способ приготовления:
1. В форму выложить промытую куриную печень, лук, морковь и яблоко нарезанные. Сверху выложить масло, посолить, поперчить и залить сливками.
2. Переложить в разогретую духовку до 180С на час. Печеные ингредиенты охлаждаем немного.
3. Пересыпать все в удобную емкость, перебить блендером. Если хотите густой паштет колбаской скатать, тогда слейте немного жидкости. По желанию добавить еще масла или соли.
4. Переложить в удобную емкость, накрыть пленкой и переложить в холодильник. Получается очень вкусно.
