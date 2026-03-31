Полезный печеночный паштет с овощами и маслом: готовится в духовке

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Печеночный паштет – не только вкусная, но и полезная закуска. Готовить ее можно не только из куриной печени, но и из говяжьей. Для нежного вкуса добавьте к печени овощи и сливочное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного печеночного паштета. 

Ингредиенты:

  • печень куриная 600 г
  • лук 1 шт. крупный
  • морковь 1 шт. крупная
  • яблоко 1 шт.
  • соль 1 ч.л.
  • перец 1/3 ч.л. (по вкусу)
  • масло сливочное по вкусу (примерно 40-50 г)
  • сливки 150-170 мл

Способ приготовления: 

1. В форму выложить промытую куриную печень, лук, морковь и яблоко нарезанные. Сверху выложить масло, посолить, поперчить и залить сливками.

2. Переложить в разогретую духовку до 180С на час. Печеные ингредиенты охлаждаем немного.

3. Пересыпать все в удобную емкость, перебить блендером. Если хотите густой паштет колбаской скатать, тогда слейте немного жидкости. По желанию добавить еще масла или соли.

4. Переложить в удобную емкость, накрыть пленкой и переложить в холодильник. Получается очень вкусно.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты