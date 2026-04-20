Салаты из свеклы – всегда лучшая идея блюда для любого приема пищи. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

отварная свекла 1 шт.

консервированная кукуруза 100 г.

сыр фета 100 г.

руккола 50 г.

семена тыквы и измельченные орехи

оливковое масло и дижонская горчица

Способ приготовления:

1. Нарезаем свеклу и сыр.

2. Выкладываем на тарелку, туда же рукколу, консервированную кукурузу и семена.

3. Смешайте все ингредиенты для соуса и полейте салат.

