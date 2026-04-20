Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт салата

Салаты из свеклы – всегда лучшая идея блюда для любого приема пищи. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью. 

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • отварная свекла 1 шт.
  • консервированная кукуруза 100 г.
  • сыр фета 100 г.
  • руккола 50 г.
  • семена тыквы и измельченные орехи
  • оливковое масло и дижонская горчица

Способ приготовления: 

1. Нарезаем свеклу и сыр. 

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

2. Выкладываем на тарелку, туда же рукколу, консервированную кукурузу и семена.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

3. Смешайте все ингредиенты для соуса и полейте салат.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

