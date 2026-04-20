Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Салаты из свеклы – всегда лучшая идея блюда для любого приема пищи. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- отварная свекла 1 шт.
- консервированная кукуруза 100 г.
- сыр фета 100 г.
- руккола 50 г.
- семена тыквы и измельченные орехи
- оливковое масло и дижонская горчица
Способ приготовления:
1. Нарезаем свеклу и сыр.
2. Выкладываем на тарелку, туда же рукколу, консервированную кукурузу и семена.
3. Смешайте все ингредиенты для соуса и полейте салат.
