Полезный зимний салат из сельди: самый простой рецепт вкусного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Рецепт салата

Сельдь – один из самых полезных и вкусных продуктов, лучший источник омега-3 жирных кислот. Из сельди можно готовить салаты вкусные, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди и оригинальной заправкой. 

Ингредиенты:

  • сельдь 1 шт.
  • картофель отварной 2 шт.
  • огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)
  • синий лук 1 шт. маринованный
  • консервированный горошек 1 б.
  • горчица зернистая 2 ч.л
  • масло 3 ст. л
  • зелень (укроп и петрушка)

Способ приготовления: 

1. Замаринуйте лук.

2. Порежьте картофель, сельдь, огурцы. Измельчите зелень. 

3. Смешайте масло с горчицей и полейте салат, перемешайте, посыпьте зеленью.

