Полезный зимний салат из сельди: самый простой рецепт вкусного блюда на каждый день
Сельдь – один из самых полезных и вкусных продуктов, лучший источник омега-3 жирных кислот. Из сельди можно готовить салаты вкусные, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди и оригинальной заправкой.
Ингредиенты:
- сельдь 1 шт.
- картофель отварной 2 шт.
- огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)
- синий лук 1 шт. маринованный
- консервированный горошек 1 б.
- горчица зернистая 2 ч.л
- масло 3 ст. л
- зелень (укроп и петрушка)
Способ приготовления:
1. Замаринуйте лук.
2. Порежьте картофель, сельдь, огурцы. Измельчите зелень.
3. Смешайте масло с горчицей и полейте салат, перемешайте, посыпьте зеленью.
