Сельдь – один из самых полезных и вкусных продуктов, лучший источник омега-3 жирных кислот. Из сельди можно готовить салаты вкусные, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди и оригинальной заправкой.

Ингредиенты:

сельдь 1 шт.

картофель отварной 2 шт.

огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)

синий лук 1 шт. маринованный

консервированный горошек 1 б.

горчица зернистая 2 ч.л

масло 3 ст. л

зелень (укроп и петрушка)

Способ приготовления:

1. Замаринуйте лук.

2. Порежьте картофель, сельдь, огурцы. Измельчите зелень.

3. Смешайте масло с горчицей и полейте салат, перемешайте, посыпьте зеленью.

