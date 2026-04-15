Помидоры – идеальный овощ для сочных и вкусных салатов, а также легких закусок. А также очень вкусно будет – сделать закуску с начинкой из сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой закуски из помидоров с намазкой.

Ингредиенты:

помидоры

листья салата

майонез

чеснок

твердый сыр

Способ приготовления:

1. На тарелку выкладываем помытые листья салата/рукколы. Далее сверху выкладываем помидоры, порезанные достаточно грубыми кружочками.

2. Смазываем майонезом, вымешанным с выдавленным чесночком и щедро присыпаем сверху потертым на мелкую терку сыром.

