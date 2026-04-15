Помидоры по-ровенски с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски за 2 минуты
Помидоры – идеальный овощ для сочных и вкусных салатов, а также легких закусок. А также очень вкусно будет – сделать закуску с начинкой из сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой закуски из помидоров с намазкой.
Ингредиенты:
- помидоры
- листья салата
- майонез
- чеснок
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. На тарелку выкладываем помытые листья салата/рукколы. Далее сверху выкладываем помидоры, порезанные достаточно грубыми кружочками.
2. Смазываем майонезом, вымешанным с выдавленным чесночком и щедро присыпаем сверху потертым на мелкую терку сыром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: