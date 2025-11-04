Все рецепты
Праздничный крабовый салат: рецепт блюда, которое готовится за 5 минут
Крабовые палочки – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также разных вкусных намазок. Ко всему крабовые палочки хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром, яйцами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с яйцами и сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 180 г
- яйца 4 шт
- плавленые сырки 3 шт
- кукуруза консервированная 1 б
- зеленый лук
- майонез 250 г
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки.
2. Яйца и сыр натрите.
3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, зеленый лук и сверху присыпьте кукурузой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: