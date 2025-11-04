Праздничный крабовый салат: рецепт блюда, которое готовится за 5 минут

Рецепт салата

Крабовые палочки – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также разных вкусных намазок. Ко всему крабовые палочки хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром, яйцами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с яйцами и сыром. 

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки 180 г
  • яйца 4 шт
  • плавленые сырки 3 шт
  • кукуруза консервированная 1 б
  • зеленый лук
  • майонез 250 г

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки.

2. Яйца и сыр натрите. 

3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, зеленый лук и сверху присыпьте кукурузой.

