Крабовые палочки – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также разных вкусных намазок. Ко всему крабовые палочки хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром, яйцами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с яйцами и сыром.

Ингредиенты:

крабовые палочки 180 г

яйца 4 шт

плавленые сырки 3 шт

кукуруза консервированная 1 б

зеленый лук

майонез 250 г

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки.

2. Яйца и сыр натрите.

3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, зеленый лук и сверху присыпьте кукурузой.

