Проще и вкуснее, чем оливье: сытный салат "Аристократ" из картофеля, с тунцем и

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,4 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сытных салатов, а также из них получатся очень легкие закуски. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми продуктами.

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Вкусный салат с крабовыми палочками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного новогоднего салата из картофеля, с тунцем и крабовыми палочками.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Тунец
  • Яйца
  • Крабовые палочки
  • Красная икра
  • Майонез
  • Твердый сыр

Способ приготовления:

1. Сварите картофель и яйца, натрите. Из тунца слейте масло, разомните вилкой. Нарежьте крабовые палочки.

Ингредиенты для салата

2. Выкладываем слоями натертые продукты: картофель, тунец, белок, майонез, крабовые палочки, твердый сыр, майонез.

Приготовление блюда

3. Сверху украсьте на половину красной икрой и желтком!

Готовый салат

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