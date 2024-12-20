Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сытных салатов, а также из них получатся очень легкие закуски. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми продуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного новогоднего салата из картофеля, с тунцем и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

Картофель

Тунец

Яйца

Крабовые палочки

Красная икра

Майонез

Твердый сыр

Способ приготовления:

1. Сварите картофель и яйца, натрите. Из тунца слейте масло, разомните вилкой. Нарежьте крабовые палочки.

2. Выкладываем слоями натертые продукты: картофель, тунец, белок, майонез, крабовые палочки, твердый сыр, майонез.

3. Сверху украсьте на половину красной икрой и желтком!

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