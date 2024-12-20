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Проще и вкуснее, чем оливье: сытный салат "Аристократ" из картофеля, с тунцем и
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сытных салатов, а также из них получатся очень легкие закуски. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного новогоднего салата из картофеля, с тунцем и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- Картофель
- Тунец
- Яйца
- Крабовые палочки
- Красная икра
- Майонез
- Твердый сыр
Способ приготовления:
1. Сварите картофель и яйца, натрите. Из тунца слейте масло, разомните вилкой. Нарежьте крабовые палочки.
2. Выкладываем слоями натертые продукты: картофель, тунец, белок, майонез, крабовые палочки, твердый сыр, майонез.
3. Сверху украсьте на половину красной икрой и желтком!
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