Проще любой пиццы: хрустящие слойки с хамоном и сыром к вину

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт слоек

Идеальный продукт для приготовления вкусных булочек, пиццы, а также пирогов и закусок – слоеное тесто. Стоит отметить, что перед приготовлением блюд из готового теста, его нужно немного разморозить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих слоек с хамоном и сыром.

Ингредиенты:

  • крем-сыр
  • бри
  • хамон
  • шпинат
  • мед

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатайте, наколите вилкой, смажьте крем-сыром, сверху выложите бри, хамон и выпекайте 20-25 минут при 200С.

Перед подачей присыпьте зеленью и полейте медом!

