Все рецепты
Проще любой пиццы: хрустящие слойки с хамоном и сыром к вину
Идеальный продукт для приготовления вкусных булочек, пиццы, а также пирогов и закусок – слоеное тесто. Стоит отметить, что перед приготовлением блюд из готового теста, его нужно немного разморозить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих слоек с хамоном и сыром.
Ингредиенты:
- крем-сыр
- бри
- хамон
- шпинат
- мед
Способ приготовления:
1. Тесто немного раскатайте, наколите вилкой, смажьте крем-сыром, сверху выложите бри, хамон и выпекайте 20-25 минут при 200С.
Перед подачей присыпьте зеленью и полейте медом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: