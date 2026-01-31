Идеальный продукт для приготовления вкусных булочек, пиццы, а также пирогов и закусок – слоеное тесто. Стоит отметить, что перед приготовлением блюд из готового теста, его нужно немного разморозить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих слоек с хамоном и сыром.

Ингредиенты:

крем-сыр

бри

хамон

шпинат

мед

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатайте, наколите вилкой, смажьте крем-сыром, сверху выложите бри, хамон и выпекайте 20-25 минут при 200С.

Перед подачей присыпьте зеленью и полейте медом!

