Домашнюю пиццу можно готовить из любого теста, даже просто из лаваша. Но, если вы хотите, чтобы пицца была пышной, тогда готовьте ее на дрожжевом тесте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, домашней пиццы на молоке и дрожжах.

Ингредиенты:

Тесто:

Молоко 250 мл.

Сахар 1 ст. л.

Соль 1 ч. л.

Яйцо 1 шт.

Сливочное масло 30 г.

Сухие дрожжи 7 г.

Мука 400-500 г

Начинка:

Колбаса

Сыр

Маринованные огурцы

Шампиньоны с луком

Вареные яйца

Кетчуп

Майонез

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавляем дрожжи, соль и сахар, перемешиваем, добавляем яйцо и растопленное сливочное масло, перемешиваем, всыпаем муку и замешиваем тесто.

2. Емкость смазываем маслом и перекладываем тесто, накрываем и оставляем в теплом месте на 40-60 минут.

3. Смазываем соусом и выкладываем начинку, отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

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