Пышная и вкусная пицца на дрожжевом тесте: делимся самым легким рецептом
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Домашнюю пиццу можно готовить из любого теста, даже просто из лаваша. Но, если вы хотите, чтобы пицца была пышной, тогда готовьте ее на дрожжевом тесте.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, домашней пиццы на молоке и дрожжах.
Ингредиенты:
Тесто:
- Молоко 250 мл.
- Сахар 1 ст. л.
- Соль 1 ч. л.
- Яйцо 1 шт.
- Сливочное масло 30 г.
- Сухие дрожжи 7 г.
- Мука 400-500 г
Начинка:
- Колбаса
- Сыр
- Маринованные огурцы
- Шампиньоны с луком
- Вареные яйца
- Кетчуп
- Майонез
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавляем дрожжи, соль и сахар, перемешиваем, добавляем яйцо и растопленное сливочное масло, перемешиваем, всыпаем муку и замешиваем тесто.
2. Емкость смазываем маслом и перекладываем тесто, накрываем и оставляем в теплом месте на 40-60 минут.
3. Смазываем соусом и выкладываем начинку, отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.
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