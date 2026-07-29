Пышная и вкусная пицца на дрожжевом тесте: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
912
Рецепт вкусной пиццы
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Домашнюю пиццу можно готовить из любого теста, даже просто из лаваша. Но, если вы хотите, чтобы пицца была пышной, тогда готовьте ее на дрожжевом тесте.  

Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, домашней пиццы на молоке и дрожжах.

Ингредиенты: 

Тесто:

  • Молоко  250 мл.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Соль 1 ч. л.
  • Яйцо 1 шт.
  • Сливочное масло 30 г.
  • Сухие дрожжи 7 г.
  • Мука 400-500 г

Начинка:

  • Колбаса
  • Сыр
  • Маринованные огурцы
  • Шампиньоны с луком
  • Вареные яйца
  • Кетчуп
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. В теплое молоко добавляем дрожжи, соль и сахар, перемешиваем, добавляем яйцо и растопленное сливочное масло, перемешиваем, всыпаем муку и замешиваем тесто.

Тесто для пиццы

2. Емкость смазываем маслом и перекладываем тесто, накрываем и оставляем в теплом месте на 40-60 минут.

Начинка для пиццы

3. Смазываем соусом и выкладываем начинку, отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

Готовая пицца

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