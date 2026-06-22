Пышные клубничные панкейки на йогурте: делимся легким рецептом вкусного блюда для завтрака и перекуса
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Панкейки – лучшая альтернатива оладий. Готовить их лучше всего на йогурте или также на кефире. А для оригинального, летнего вкуса добавьте в тесто ягоды, например, клубнику.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных клубничных панкейков из 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- яйцо 1 шт.
- греческий йогурт 100 г
- пшеничная или рисовая мука 150 г
- сахар 30 г
- разрыхлитель 1/2 ч.л.
- клубника 50 г
Способ приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты и добавляем мелко нарезанную клубнику.
2. Жарьте на среднем огне, можно на капле масла. С двух сторон до золотистого цвета, можно под крышкой.
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