Панкейки – лучшая альтернатива оладий. Готовить их лучше всего на йогурте или также на кефире. А для оригинального, летнего вкуса добавьте в тесто ягоды, например, клубнику.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных клубничных панкейков из 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

яйцо 1 шт.

греческий йогурт 100 г

пшеничная или рисовая мука 150 г

сахар 30 г

разрыхлитель 1/2 ч.л.

клубника 50 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты и добавляем мелко нарезанную клубнику.

2. Жарьте на среднем огне, можно на капле масла. С двух сторон до золотистого цвета, можно под крышкой.

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