Пышные клубничные панкейки на йогурте: делимся легким рецептом вкусного блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
27
Как приготовить панкейки
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Панкейки – лучшая альтернатива оладий. Готовить их лучше всего на йогурте или также на кефире. А для оригинального, летнего вкуса добавьте в тесто ягоды, например, клубнику.

Пышные клубничные панкейки на йогурте: делимся легким рецептом вкусного блюда для завтрака и перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных клубничных панкейков из 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

  • яйцо 1 шт.
  • греческий йогурт 100 г
  • пшеничная или рисовая мука 150 г
  • сахар 30 г
  • разрыхлитель 1/2 ч.л.
  • клубника 50 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты и добавляем мелко нарезанную клубнику.

Пышные клубничные панкейки на йогурте: делимся легким рецептом вкусного блюда для завтрака и перекуса

2. Жарьте на среднем огне, можно на капле масла. С двух сторон до золотистого цвета, можно под крышкой.

Пышные клубничные панкейки на йогурте: делимся легким рецептом вкусного блюда для завтрака и перекуса

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