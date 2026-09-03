Пышные панкейки для завтрака: рецепт идеального блюда за 5 минут

Панкейки – лучшее блюдо для сытного, вкусного и быстрого завтрака. Важно при приготовлении, чтобы все продукты были комнатной температуры.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких панкейков из одного яйца, молока и муки.

Ингредиенты:

1 яйцо

1,5 ст.л. сахара

140 мл молока

150 г муки

6 г разрыхлителя (2 ч.л.)

20 г сливочного масла

щепотка соли, ваниль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко — теплым. Смешиваем ингредиенты по порядку.

2. Жарим панкейки по несколько секунд с двух сторон.

Подавайте с ягодами и медом!

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