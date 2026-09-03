Пышные панкейки для завтрака: рецепт идеального блюда за 5 минут
1 минута
1,1 т.
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Панкейки – лучшее блюдо для сытного, вкусного и быстрого завтрака. Важно при приготовлении, чтобы все продукты были комнатной температуры.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких панкейков из одного яйца, молока и муки.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1,5 ст.л. сахара
- 140 мл молока
- 150 г муки
- 6 г разрыхлителя (2 ч.л.)
- 20 г сливочного масла
- щепотка соли, ваниль
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко — теплым. Смешиваем ингредиенты по порядку.
2. Жарим панкейки по несколько секунд с двух сторон.
Подавайте с ягодами и медом!
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