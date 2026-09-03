Пышные панкейки для завтрака: рецепт идеального блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Вкусные панкейки
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Панкейки – лучшее блюдо для сытного, вкусного и быстрого завтрака. Важно при приготовлении, чтобы все продукты были комнатной температуры. 

Вкусные панкейки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких панкейков из одного яйца, молока и муки. 

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 1,5 ст.л. сахара
  • 140 мл молока
  • 150 г муки
  • 6 г разрыхлителя (2 ч.л.)
  • 20 г сливочного масла
  • щепотка соли, ваниль

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко — теплым. Смешиваем ингредиенты по порядку.

Тесто для панкейков

2. Жарим панкейки по несколько секунд с двух сторон. 

Сколько жарить панкейки

Подавайте с ягодами и медом!

Готовые панкейки

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